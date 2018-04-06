فوز "فتح" في انتخابات نقابتي المحامين والمهندسين

أعلن، اليوم الجمعة، عن فوز حركة "فتح" في النتائج الأولية لانتخابات نقابتي المحامين والمهندسين.

وأدلى أمس الخميس 12 ألف مهندس من أصل قرابة 24 الفا بأصواتهم في انتخابات مجلس نقابة المهندسين في دورتها التاسعة عشرة، لانتخاب نقيب المهندسين وأعضاء النقابة، وأعضاء هيئة المؤتمر العام في الضفة الغربية والقدس.

وتتنافس قائمتا المهندس الفلسطيني، والعمل والتغيير المهنية، على رئاسة المجلس، وعلى مجلس النقابة المكون من 15 شخصا، وهم رؤساء لجان الفروع.

ويبلغ عدد المرشحين 281 شخصا، يتنافسون على 148 مقعدا من أعضاء المجلس ولجان الفروع، كما سيتم انتخاب أعضاء هيئة المؤتمر العام والبالغ عددهم 159، من ضمنهم 11 شخصا من رؤساء لجان الفروع.

كما انطلقت أمس انتخابات نقابة المحاميين الفلسطينيين التي تعقد بصورة متزامنة بين شطري الوطن، وفقا للضوابط والمعايير والمحددات التي وضعتها لجنة الانتخابات والتي تضمن انجاز النزاهة والشفافية في نتائجها.