كيفية التخلص من الام الكتف تبدأ أولا بمعرفة المسبب الرئيسي للآلام وتعتمد على التشخيص السليم، وإتباع نظام علاج مناسب للحالة، و الأهم عدم إهمال علاج آلام الكتف لتجنب مضاعفاتها و التي قد تؤثر على الظهر والعمود الفقري ككل.

أسباب آلام الكتف:

أمراض تصيب الكتف وتسبب الآلام مثل:

خشونة والتهاب مفصل الكتف- مرض تجمد مفصل الكتف- التهاب أوتار الكتف- التهابات كيسية.

ضغط فقرات الرقبة على الكتف يسبب الآلام.

الجلوس الخاطئ سواء أمام التلفزيون أو شاشات الأجهزة. النوم على وسائد غير مريحة.

التعب و الإجهاد. حمل الأغراض الثقيلة بطريقة خاطئة.

الإصابة بالروماتيزم.

الإصابات أو الكسور.

كيفية التخلص من الام الكتف:

طريقة علاج آلام الكتف تتم بعد التشخيص وتحدد حسب الحالة وأبرز طرق العلاج هي: السيطرة على المرض المسبب.

أدوية الالتهابات. تناول المسكنات.

العلاج الطبيعي. التدخل الجراحي.

الحقن الموضعية.

العلاج بالموجات الفوق صوتية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.