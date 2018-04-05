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كيفية التخلص من الام الكتف؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:57 - 05 ابريل 2018
الام الكتف الام الكتف
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كيفية التخلص من الام الكتف تبدأ أولا بمعرفة المسبب الرئيسي للآلام وتعتمد على التشخيص السليم، وإتباع نظام علاج مناسب للحالة، و الأهم عدم إهمال علاج آلام الكتف لتجنب مضاعفاتها و التي قد تؤثر على الظهر والعمود الفقري ككل.

أسباب آلام الكتف:

 أمراض تصيب الكتف وتسبب الآلام مثل:

 خشونة والتهاب مفصل الكتف- مرض تجمد مفصل الكتف- التهاب أوتار الكتف- التهابات كيسية.

ضغط فقرات الرقبة على الكتف يسبب الآلام.

 الجلوس الخاطئ سواء أمام التلفزيون أو شاشات الأجهزة. النوم على وسائد غير مريحة.

 التعب و الإجهاد. حمل الأغراض الثقيلة بطريقة خاطئة.

 الإصابة بالروماتيزم.

 الإصابات أو الكسور.

 كيفية التخلص من الام الكتف:

طريقة علاج آلام الكتف تتم بعد التشخيص وتحدد حسب الحالة وأبرز طرق العلاج هي: السيطرة على المرض المسبب.

أدوية الالتهابات. تناول المسكنات.

 العلاج الطبيعي. التدخل الجراحي.

 الحقن الموضعية.

العلاج بالموجات الفوق صوتية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

 

 

 

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