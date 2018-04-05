كيفية التخلص من الام الكتف تبدأ أولا بمعرفة المسبب الرئيسي للآلام وتعتمد على التشخيص السليم، وإتباع نظام علاج مناسب للحالة، و الأهم عدم إهمال علاج آلام الكتف لتجنب مضاعفاتها و التي قد تؤثر على الظهر والعمود الفقري ككل.
أسباب آلام الكتف:
أمراض تصيب الكتف وتسبب الآلام مثل:
خشونة والتهاب مفصل الكتف- مرض تجمد مفصل الكتف- التهاب أوتار الكتف- التهابات كيسية.
ضغط فقرات الرقبة على الكتف يسبب الآلام.
الجلوس الخاطئ سواء أمام التلفزيون أو شاشات الأجهزة. النوم على وسائد غير مريحة.
التعب و الإجهاد. حمل الأغراض الثقيلة بطريقة خاطئة.
الإصابة بالروماتيزم.
الإصابات أو الكسور.
كيفية التخلص من الام الكتف:
طريقة علاج آلام الكتف تتم بعد التشخيص وتحدد حسب الحالة وأبرز طرق العلاج هي: السيطرة على المرض المسبب.
أدوية الالتهابات. تناول المسكنات.
العلاج الطبيعي. التدخل الجراحي.
الحقن الموضعية.
العلاج بالموجات الفوق صوتية.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.