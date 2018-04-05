صور: صلاح ينشر "صورة طبية" بعد الإصابة

شارك نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة له على موقع "إنستغرام"، بعد إصابته في مباراة الأربعاء، التي انتهت بفوز فريقه بلاثية دون مقابل أمام مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح الذي سجل الهدف الأول في المباراة وصنع الهدف الثالث، في الصورة، واضعا رجلا على الأخرى داخل خيمة أوكسجين طبية، فيما أثارت إصابته قلقا واسعا لدى أنصار الفريق.

وخرج النجم المصري مصابا في الدقيقة 52 بعدما أمسك بفخذه، وأشار للجهاز الفني بعدم قدرته على الاستمرار في الملعب.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مشاركة صلاح عدة صور من الجلسة الطبية، يوم الخميس، تؤكد أن إصابته ليست بالحرجة.

فضلا عن ذلك، طمأنت تصريحات المدير الفني الألماني يورغن كلوب عقب المباراة، عشاق محمد صلاح و"الريدز".

وقال كلوب إن إصابة صلاح لم تحدد بشكل قاطع، مما يعني ضرورة الانتظار حتى إجراء كشف كامل، لكنه أشار إلى أن الجناح المصري أخبره عقب نهاية المباراة بأنه "لا يشعر بمشكلة" وأنه "على ما يرام".

ويقدم صلاح موسما استثنائيا في البريميرليغ هذا الموسم متصدرا ترتيب الهدافين برصيد 29 هدفا، كما قاد المنتخب المصري إلى التأهل لنهائيات المونديال للمرة الأولى منذ عام 1990.



