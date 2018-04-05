لبان يشتكي الانتهاكات "الاسرائيلية" في مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، أنها بصدد تقديم شكوى إلى مجلس الأمن تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لأجوائها.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، أن الشكوى أتت بعد سقوط طائرة تجسس إسرائيلية، ومن ثم قصفها (من قبل إسرائيل) داخل الأراضي اللبنانية، بين بلدتي برعشيت، وبيت ياحون، في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان الأسبوع الماضي".

وتعتبر السلطات اللبنانية أن هذه الخروقات تهدف للتجسس والحصول على إحداثيات جوية.

والجمعة الماضية، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، عن خرق طائرتين إسرائيليتين للأجواء اللبنانية لبعض الوقت.