الشعبية: تواصل الاتصالات مع مصر لتنسيق مغادرة وفدها للقاهرة

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول إن الاتصالات مع مصر ما زالت مستمرة من أجل خروج وفدها من قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى القاهرة لعقد لقاء مع حركة "فتح".

وأضاف الغول أن الاتصالات مستمرة من الجانب المصري وحركة "فتح" من أجل خروج وفد من المكتب السياسي للجبهة للقاء فتح بالقاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح في حديثه مع قناة "الغد" أن اللقاء مع حركة "فتح" سيناقش الملفات الفلسطينية وعلى رأسها عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الجاري في رام الله”.

يذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أعلن أن اجتماعا موسعا سيعقد بين وفدين رفيعين من “فتح” و"الشعبية" في القاهرة بداية شهر أبريل الحالي لمناقشة عدة ملفات تتعلق بالشأن الفلسطيني واهمها مشاركة الجبهة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني القادم في رام الله.