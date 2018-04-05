كيف أختار الروضة المناسبة لطفلي؟!

المكان: يفضل أن تزوريه مرة أو مرتين على اﻷقل لمعرفة الطريق بسهولة وهل آمن أم لا؟ هل يمكنكِ الوصول لطفلك في أي وقت، قبل موعد انتهاء الحضانة مثلًا.. هل المكان قريب أم بعيد عن سكنك.. بالطبع لا يفضل اﻷماكن البعيدة للطوارئ، هل المنطقة السكنية آمنة أم لا.. وهكذا