كيف أختار الروضة المناسبة لطفلي؟!

اختيار روضة لطفلك أمر بالغ اﻷهمية، ليس فقط ﻷنه ﻷول مرة سيبتعد عنكِ لعدّة ساعات في اليوم ويحتك بأشخاص أغراب، ولكن عليكِ أن تكوني مطمئنة جدًا للمكان الذي سيوجد به طفلك واﻷشخاص العاملين فيه، وخاصةً إذا كان طفلك في سنّ صغيرة جدًا، ولا يمكنه التعبير عن نفسه بالكلام بشكل جيد.
معايير اختيار الروضة الجيدة لطفلك:
- المكان: يفضل أن تزوريه مرة أو مرتين على اﻷقل لمعرفة الطريق بسهولة وهل آمن أم لا؟ هل يمكنكِ الوصول لطفلك في أي وقت، قبل موعد انتهاء الحضانة مثلًا.. هل المكان قريب أم بعيد عن سكنك.. بالطبع لا يفضل اﻷماكن البعيدة للطوارئ، هل المنطقة السكنية آمنة أم لا.. وهكذا.
- اﻷنشطة التعليمية والترفيهية التي تقدمها الروضة: عليكِ أن تعرفي إن كانت هناك أنشطة تعليمية أم ترفيهية فقط؟!
- سنّ اﻷطفال الذين يلتحقون بها وعددهم: حتى لا تُفاجئين بأن طفلك أصغر من اللازم وسط هؤلاء اﻷطفال وبالتالي لا يحظى بالرعاية الكافية والمطلوبة لسنه، وكذلك التطور الاجتماعي المرغوب من وجوده بالحضانة.
- العاملون في الروضة: هل عددهم كافٍ لتغطية عدد واحتياجات الأطفال الصغار، تأكدي من أنهم على دراية وخبرة عالية بالتعامل مع اﻷطفال في سنّ طفلك، هل لديهم شهادات معتمدة، تأكدي أن المعلمات بالحضانة والروضة يتعاملون مع اﻷطفال برفق ونظافة فائقة.
- تأكدي من توافر عوامل السلامة واﻷمان للصغار من تأمين للأبواب والشبابيك، كاميرات مراقبة، نوعية اﻷرضيات واﻷلعاب، أيضًا يفضل أن تسأليهم هل لديهم صندوق إسعافات أولية للصغار؟ هل هم مدربون على القيام بمثل هذه الإسعافات إذا ما تعرض طفلك لا قدر الله ﻷي مشكلة.
- التواصل معهم: من المهم جدًا أن تتأكدي من أنه يمكنكِ التواصل مع العاملين بالحضانة في وقت وجود طفلك بها، سواء من خلال التليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي.
- النظافة: لاحظي هل اﻷطفال يجلسون في مكان نظيف؟ هل الحمامات نظيفة؟ هل اﻷلعاب واﻷدوات المستخدمة للأطفال نظيفة أم مهملة؟
- اﻷمان: هل يوجد مكان لوضع احتياجات الطفل الشخصية من الملابس وأدوات الطعام مثلًا؟ هل يمكن لطفلك الخروج بمفرده لأي سبب؟
- مصاريف الروضة: كيف يتم دفع المصاريف؟ هل توجد رسوم إضافية في أي وقت من وجود طفلك بالروضة؟ يُفضل ألا تُفاجئين بهذه الرسوم بعد الاشتراك.
- تابعي تصرفات طفلك وحالته الصحية وإذا كان في سنّ تسمح بالتحدث، اسأليه عن يومه.. فإذا كان الانطباع جيدًا استمري، إذا لاحظتِ اكتسابه عادات خاطئة أو حالته الصحية ليست على ما يرام توقفي عن إرساله فورًا.
- أخيرًا، عليكِ التعرف جيدًا على المنهج التربوي المتبع في الروضة حتي لا تُفاجئين بعد ذلك.