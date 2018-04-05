أبو دقة: مطلوب استثمار إنجازات مسيرة العودة على جميع المستويات الوطنية

دعت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، إلى استثمار الإنجازات التي حققتها مسيرة العودة الكبرى على المستوى السياسي والمجتمعي.

وقالت أبو دقة:" إن مسيرة العودة الكبرى سجلت سابقة رائعة، وحدث تاريخي يجب استثماره والبناء عليه، وهناك أصوات للأسف الشديد تتساوق مع الاحتلال بالتحريض ضد المسيرة، لأن مسيرة العودة أوجعتها وأربكتها وبدأت تحسب حساب كبير للقادم، خاصة أننا غدا سنكون أمام " جمعة الكوشوك".

هذا وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية : إن حدود قطاع غزة تبدو كورشة "سيارات عملاقة، حيث جمع الفلسطينيون عددا لا يحصى من الإطارات لإخراجها في المظاهرات مما سيؤدي إلى تشويش عمل قناصة الجيش"، محذرة من خطر الدخان الذي سيتصاعد.

وأضافت أبو دقه "يجب أن يكون البناء على نتائج مسيرة العودة عظيم وأكبر والبناء عليه وليس فقط في غزة بل بالضفة والداخل المحتل والخارج وكل مواقع الشتات وأينما وجد كل فلسطيني وعربي حر."

وعن نتائج مسيرة العودة، ذكرت أبو دقة في تصريحات لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أنه "إذا تابعنا مردود النتائج من مسيرة العودة، والحركة الإعلامية المحلية والدولية وردود الفعل نرى كم كانت رائعة ومؤثرة وموجعة، وأن شعبنا من الجوع يتلوى إلا أنه لم يتنازل عن ثوابته الراسخة في ذهنه، وأولها حق العودة وكذلك لم ينسى إنهاء الانقسام".

وتابعت حديثها، "كل ذلك خطوة على طريق مواجهة المشاريع التصفوية القادمة من تطبيع وكذلك "صفقة القرن"، وشعبنا من خلال حراكه النوعي سجل نقطة، وقال للعالم اجمع وللمحتل الإسرائيلي، أن الفلسطينيين هم من يقرروا مصيرهم، ولا احد غيرنا يملك القرار، ومثل ما قبرنا التوطين في الخمسينات سنقبر "صفقة القرن".