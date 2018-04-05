الأسير ثابت مرداوي يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

دخل الأسير ثابت عزمي سليمان مرداوي (42 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير مرداوي اعتقل بتاريخ 11/4/2002، بعد إصابته برصاصتين إحداها اخترقت خاصرته، والأخرى أصابت ذراعه.

وأوضح أن الاحتلال حكم على الأسير مرداوي بالسجن المؤبد 21 مرة، إضافة إلى 40 عاما.

وأشار إلى أن الاحتلال عزل الأسير مرداوي لثلاث سنوات متواصلة، ويعاني آلام في الظهر، وبحاجة لعملية عاجلة، إلا أن الاحتلال يماطل بإجرائها، ونقل إلى مستشفى الرملة أكثر من مرة خلال فترة اعتقاله.