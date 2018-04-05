جيش الاحتلال يهدد باستهداف قادة المقاومة رداً على المسيرات السلمية

هدَّد الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي رونين منليس بأن يتخطى جيشه استهداف الشبان في مسيرات العودة، ليطال قيادات بارزة في المقاومة الفلسطينية.

وتوقع منليس تسلل عشرات الفلسطينيين تحت غطاء الدخان الكثيف إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، زاعماً أن جيش الاحتلال على جهوزية عالية لصد محاولات التسلل والمساس بالجنود.

وادعى جيش الاحتلال أن "الشهيد الخضري الذي اقترب من السياج الفاصل بحوزته سلاح كلاشنكوف، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية".

وكان قادة إسرائيليين هددوا مع بداية مسيرات العودة باستهداف قادة المقاومة، رداً على دعوات المشاركة في المسيرة.

وفي حينها، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، أن التهديدات الإسرائيلية باستهداف الفلسطينيين خلال مسيرة العودة لن تخيف الشعب الفلسطيني.