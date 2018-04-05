ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يهدد باستهداف قادة المقاومة رداً على المسيرات السلمية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:38 - 05 ابريل 2018
مسيرة العودة شرق غزة مسيرة العودة شرق غزة
مشاركة

هدَّد الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي رونين منليس بأن يتخطى جيشه استهداف الشبان في مسيرات العودة، ليطال قيادات بارزة في المقاومة الفلسطينية.

وتوقع منليس تسلل عشرات الفلسطينيين تحت غطاء الدخان الكثيف إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، زاعماً أن جيش الاحتلال على جهوزية عالية لصد محاولات التسلل والمساس بالجنود.

وادعى جيش الاحتلال أن "الشهيد الخضري الذي اقترب من السياج الفاصل بحوزته سلاح كلاشنكوف، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية".

وكان قادة إسرائيليين هددوا مع بداية مسيرات العودة باستهداف قادة المقاومة، رداً على دعوات المشاركة في المسيرة.

وفي حينها، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، أن التهديدات الإسرائيلية باستهداف الفلسطينيين خلال مسيرة العودة لن تخيف الشعب الفلسطيني.

 

متعلقات