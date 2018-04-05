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استخراج جسم معدني غريب من داخل دماغ مصاب في مسيرة العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:12 - 05 ابريل 2018
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نجحت الطواقم الطبية في قسم جراحة الاعصاب بمجمع الشفاء الطبي من انقاذ حياة مصاب من مصابي مسيرة العودة بعد اصابة خطيرة ومباشرة في الدماغ.

وأوضح د.حازم كحيل استشاري جراحة الاعصاب بالمجمع بأن المصاب وصل للمجمع بإصابة خطيرة ونزيف في الدماغ أدت الى تهتك و كسور متعددة في الجمجمة وخروج لأجزاء من الدماغ للخارج ودخول قطع عظمية داخل الدماغ.

ويقول  د. كحيل تم استخراج  جسم معدني غريب  داخل الدماغ  بعمق ٥سم  أدى الى نزيف دماغي، مستغربا من شكل هذا الجسم وهو  عبارة عن كيس من القماش وبداخله كرات حديدية صغيرة.

ويشير د.كحيل ان اشادة الوفد الفرنسي المتواجد في المجمع  بكفاءة الطاقم الطبي مبينا انه لم يشاهد هذه الاجسام الغريبة  قبل ذلك.

هذا وشارك في العملية التي استمرت لأربع ساعات عددا من اخصائي جراحة الاعصاب واستشاريي وأخصائيي التخدير وفنيي العمليات.

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