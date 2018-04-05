مخطط إسرائيلي لبناء 500 وحدة استيطانية جنوبي نايلس

كشفت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، النقاب عن مخطط استيطاني جديد لبناء 500 وحدة استيطانية، على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مع قادة المستوطنين ورؤساء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق القناة السابعة العبرية.

وقالت ريغيف إن "توسيع البناء في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) جزء لا يتجزأ من بناء إسرائيل".

وأضافت، أنه ستتم الموافقة على بناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هار براخا، مباشرة عقب انتهاء عيد الفصح اليهودي (اليوم الخميس آخر أيام الفصح).

يشار إلى أن جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر غير شرعية بنظر القانون الدولي، وهي العقبة الأساسية امام تحقيق السلام.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة أراضيها متواصلة.

ويزيد عدد المستوطنين عن 700 ألف بينهم 500 ألف في الضفة الغربية، والباقون في شرقي القدس المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع نحو 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين منذ 1967.