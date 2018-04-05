الاعلان منح دراسية في أندونيسيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن توفر عدد من المنح الدراسية في اندونيسيا للعام الدراسي 2018-2019، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراة) وفي مختلف التخصصات.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم. وأكدت أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح يجب أن يكون مرفقاً الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول، وذلك في مقرها بمدينة رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في محافظتي نابلس والخليل؛ فيما تُقدم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر الوزارة بحي تل الهوا.