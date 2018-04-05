فيسبوك تعترف بتسريب بيانات 87 مليون مستخدم

قالت صحيفتا "نيويورك تايمز" الأمريكية و"أوبزرفر" البريطانية يوم 17 آذار/ مارس إن الشركة المعنية بالتحليلات السياسية حصلت على بيانات شخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" لدعم حملة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وكان حوالي 270 ألف شخص قد حمّلوا تطبيق للامتحان الشخصي وقاموا بمشاركة معلومات عنهم وعن أصدقائهم والتي وصلت إلى شركة "كامبردج أناليتيكا"، في خطوة قالت "فيسبوك" إنها انتهاك لقوانينها. ويتعبر رقم 80 مليون مستخدم أكثر بكثير من الرقم الذي تمّ تداوله في البداية وقيل إنه نحو 50 مليونا.

وقالت "فيسبوك" إنها ستبدأ بتحذير مستخدميها ابتداءً من التاسع من نيسان في حال استخدمت المعلومات الشخصية من قبل شركة "كامبردج أناليتيكا".

وتواجه فيسبوك غضبا عالميا بعدما قال أكاديمي إن شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية جمعت بيانات ملايين المستخدمين دون حق لاستهداف ناخبين أمريكيين وبريطانيين قبل الانتخابات.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" قرابة 18% منذ 16 آذار عندما أقرت الشركة للمرة الأولى بتسريب بيانات مستخدمين لشركة "كامبريدج أناليتيكا" مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لـ"فيسبوك" قرابة مئة مليار دولار.