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الزعنون: البدء بتوجيه الدعوات للمشاركة في دورة المجلس الوطني

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:24 - 05 ابريل 2018
سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني
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قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنه بدأ اليوم بتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء المجلس الوطني داخل الوطن وخارجه، للمشاركة في دورة المجلس التي ستعقد في مدينة رام الله خلال الفترة من30/4 حتى 4/5/ 2018، تحت عنوان: القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".

وأكد الزعنون، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أهمية انعقاد هذه الدورة للمجلس الوطني في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه مصير القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا الزعنون كافة الفصائل للمشاركة في هذه الدورة المصيرية للحفاظ على الحقوق الوطنية وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.

وشدد الزعنون على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحفاظ عليها وتعزيز دورها.

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