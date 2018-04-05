الاحتلال يتراجع : ألعاب نارية التي أطلقها الفلسطينيون تجاه الجيش

تراجع جيش الاحتلال، عن زعمه بتعرض قوة من الجيش لإطلاق نار جنوبي قطاع غزة.

وأفاد موقع مفزاك العبري، بأن ما حدث هو عبارة عن ألعاب نارية أطلقها فلسطينيون قرب الحدود.

وكانت وسائل اعلام عبريةزعمت، اليوم الخميس، أن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لاطلاق نار مصدره جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع "0404" العبري أن "جنود الاحتلال تعرضوا لاطلاق النار أثناء قيامهم في أنشطة أمنية قرب السياج الأمني الفاصل قرب موقع كيسوفيم العسكري، استعداداً لمواجهة أي تصعيد على الحدود".

وأكد الموقع العبري أنه لم تقع اصابات في صفوف جنود الاحتلال أو أي أضرار .