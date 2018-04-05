السعودية تعتزم افتتاح 100 دار سينما في 25 مدينة

أعلنت السعودية، الأربعاء، أنها تخطط لإنشاء ما يقارب من 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للسعودية) إعلانه أن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق وقعت اتفاقية مع شركة أيه أم سي (AMC) الأمريكية التي تعد أكبر مقدّم ومالك لخدمات دور السينما في العالم، لإدارة دور السينما التابعة لها في المملكة.

وتخطط شركة "الترفيه للتطوير والاستثمار"، مع "أيه أم سي" – بحسب المصدر ذاته- "لإنشاء ما يقارب ثلاثين إلى أربعين دار سينما في 15 مدينة داخل المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة تقريباً داخل المملكة بحلول 2030 م".

ووفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام بالسعودية، أنها منحت ترخصيها لتشغيل أول دار سينما لشركة الترفيه للتطوير والاستثمار بالشراكة مع "أيه إم سي"، وذلك لتشغيل دور سينما في المملكة.

ومن المقرر افتتاح أول دار سينما في الرياض 18 أبريل / نيسان الجاري.

ويشهد قطاع الترفيه في المملكة تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به عام 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.

وأعلنت السعودية مطلع مارس / آذار الماضي، إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في السعودية، بعد حظر دام أكثر من 3 عقود.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق السعوديون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويًا.

ويجري ولي العهد السعودي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 مارس / آذار الماضي.

وتحتضن مدينة لوس أنجلوس في وقت لاحق اليوم، القمة السعودية ـ الأمريكية للترفيه تحت عنوان "مستقبل الترفيه في المملكة".

ويشارك في اللقاء عدد من الوزراء ورؤساء أهم الشركات المتخصصة في قطاع الترفيه في البلدين.