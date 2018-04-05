حماس: 3000$ لكل شهيد و500$ أخرى لكل جريح بمسيرات العودة

ساندت حركة "حماس" أهالي شهداء وجرحى مسيرة العودة والمصابين بصرف مبالغ مالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، "إن مساندة حماس المالية لأهالي الشهداء والمصابين لن تعوضهم عما فقدوه، ولا تساوي ما قدموه من تضحية من أجل شعبنا وقضيتنا العادلة".

وأكد قاسم أن ما قدمته حركة "حماس" يأتي في إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود شعبنا في نضاله للعودة والحرية وكسر الحصار.

وأضاف: "الحركة ساندت عائلة كل شهيد بمبلغ 3000 دولار أمريكي، وكل مصاب بجروح بليغة بمبلغ 500 دولار، وكل مصاب بجروح متوسطة بمبلغ 200 دولار، وذلك اعتمادا على تصنيف وزارة الصحة للجرحى".

وشدد قاسم أن حركة "حماس" ستواصل دعم نضال الشعب بكل الوسائل والأدوات المتاحة.