الهيئة الوطنية تدعو شعبنا للمشاركة الواسعة غداً في تأبين الشهداء

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة بكل قوة وعنفوان في تأبين شهداء مسيرة العودة غداً الجمعة بعد صلاة العصر في مخيمات العودة شرق المحافظات الخمسة.

وأكدت الهيئة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، مساء الخميس، على جماهيرية وشعبية الفعالية وسلمية مهرجانات تأبين الشهداء.

وقالت الهيئة في بيانها: "لقد روى الشهداء بدمائهم ثرى الوطن الغالي وقدموا ارواحهم فداء للشعب والأرض والعودة ولأنهم الاكرم منا جميعا".

شددت الهيئة على ضرورة استمرار الفعاليات الشعبية المطالبة بالعودة وكسر الحصار في مواجهة صفقة القرن الامريكية.

ومنذ الجمعة الماضية ارتفع عدد الشهداء جرّاء العدوان "الإسرائيلي" على المتظاهرين، قرب السياج الفاصل، إلى 19 شهيد وإصابة 1492 بجراح مختلفة منهم 46 حالة خطيرة ومن مجمل الاصابات 202 طفل و40 سيدة وفقاً للدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة.

ولليوم السابع على التوالي، يتجمّع عشرات الشبان قرب السياج الفاصل بين غزة و"إسرائيل"، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لإحياء الذكرى الـ (42) ليوم الأرض.

وأربكت مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع فلسطين المحتلة المشهد "الإسرائيلي" على جميع المستويات والصُعد، وتخشى قوات الاحتلال من استمرار الاعتصامات التي تفضح جرائمها بحق الفلسطينيين، وسط مخاوف أمينة إسرائيلية من اجتياز المتظاهرين للسياج.