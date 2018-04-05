ليبرمان يجدد تهديده: "لا يوجد أبرياء على حدود غزة"

جدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ، اليوم الخميس، تهديداته ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وقال ليبرمان عن المتظاهرين "لا يوجد أبرياء هناك"، متهما حماس بدفع ملايين الدولارات للمتظاهرين من أجل مواصلة محاولة الإضرار بالسياج الأمني، وفق زعمه.

وأضاف في تصريحات للإذاعة العبرية "حماس تمارس الاستفزاز على الحدود بدلا من تحسين حالة الحياة للسكان، من يشاركون في التظاهرات هم المستفيدون من المرتبات التي تدفعها حماس".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو محتمل. مضيفا "إذا حاول الفلسطينيون إثارة الاستفزازات والإضرار بسيادة إسرائيل أو إذا حاولوا انتهاك أمن إسرائيل، ستكون هناك استجابة قوية وقوية جدا وحازمة من جانب قواتنا".

وتابع "سنستمر على نفس الخط من الاستجابة، ونحن لا ننوي التصعيد وليس لدينا خطط لاحتلال غزة أو شن عملية عسكرية".