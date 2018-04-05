أسرى الجهاد يهددون بخطوات تصعيدية لإخراج الأسير أيمن اطبيش من العزل

أفادت مؤسـسـة مهـجـة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني هددوا بالقيام بخطوات تصعيدية ضد إدارة مصلحة سجون الاحتلال ما لم تستجيب الأخيرة بإنهاء عزل الأسير المجاهد أيمن علي سليمان اطبيش (37 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل.

وقال أسرى الجهاد في سجن رامون لمهجة القدس إن الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال بصدد القيام بإجراءات وخطوات تصعيدية ضد ما يسمى إدارة مصلحة السجون الصهيونية ما لم تستجيب بإنهاء عزل زميلهم المجاهد أيمن اطبيش.

وأكدت مهجة القدس، أن الأسير أيمن اطبيش دخل مساء أمس في إضراب مفتوح عن الطعام رداً على استمرار قرار سلطات الاحتلال الصهيوني عزله في زنازين العزل الانفرادي بسجن رامون. إضافةً لتجديد قرار منعه من زيارة أهله لمدة أربعة أشهر إضافية.

وأوضـحـت مهـجـة الـقـدس، أن إدارة مصلحة سـجون الاحـتلال عـزلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 28/11/2017 ونقلته بشكل مفاجئ وتعسفي من سجن عوفر إلى عزل سجن أوهليكيدار بحجة أن هذا قرار من جهاز الشاباك وبدون أي سبب يذكر، وبعد ذلك نقلته إلى عزل سجن رامون القابع فيه حالياً. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير أيمن اطبيش يعد أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري حيث أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة 105 يوماً على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.

جدير بالذكر أن الأسير أيمن اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي فلسطين.