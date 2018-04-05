الشيخ عزام: القضية الفلسطينية ستظل أطهر وأنبل قضايا العرب والمسلمين

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن تصريحات حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق ومطالبته حل أزمات المنطقة والأمة وضرورة التعبير عما تريده الأمة وليس ما يريده أعداؤنا هو مصيب بذلك، لكنه خالف هذه القاعدة عندما تحدث عن حق "إسرائيل" في الأرض التي اغتصبتها من الفلسطينيين.

وأوضح الشيخ عزام في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن "ما يقلقنا هو توالي التصريحات حول هذه النقطة حيث سبق أن صرح ولي العهد السعودي بنفس الصياغة تقريبًا، وبالتالي كان من الضروري أن نؤكد على أن مواجهة المتغيرات واختلال موازين القوى لن تنجح إلا بالتمسك بالحقوق والثوابت وعدم الانحناء أمام الضغط الذي تمارسه أمريكا".

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل أقدس وأطهر وأنبل قضايا العرب والمسلمين والتي توفر فرصة لاجتماع العرب وتوحيد جهودهم واستعادتهم لدورهم وفاعليتهم.

وأكد أن الوحدة مطلوبة الآن من أي وقت مضى "في مواجهة طوفان الجنون والفوضى، وأيضًا في مواجهة الهجوم الأمريكي الشرس على الفلسطينيين والعرب والمسلمين".

وكان وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم قال إن من حق "الإسرائيليين" أن يعيشوا في أرضهم، والفلسطينيين أيضا، وذلك بعيد أيام من تصريحات مشابهة أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعبر ابن جاسم عن قناعته التامة بهذا الموقف منذ سنوات عديدة مضت، وقال في تغريدة له على "تويتر"، "أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار حتى عندما نذكر أن "للإسرائيليين" الحق بأن يعيشوا في أرضهم بأمان وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة وما زلت نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضا".