بن جاسم على خطى بن سلمان: "للإسرائيليين حق العيش بأرضهم"

قال وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم إن من حق "الإسرائيليين" أن يعيشوا في أرضهم، والفلسطينيين أيضا، وذلك بعيد أيام من تصريحات مشابهة أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعبر ابن جاسم عن قناعته التامة بهذا الموقف منذ سنوات عديدة مضت، وقال في تغريدة له على "تويتر"، "أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار حتى عندما نذكر أن "للإسرائيليين" الحق بأن يعيشوا في أرضهم بأمان وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة وما زلت نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضا".

وأضاف في تغريدة أخرى "نحن نحتاج أن نصرح ونقول ونفعل بما يعجب ويلبي طموحات شعوبنا، نحن نحتاج من ينهض بِنَا من الهزائم والهوان الذي تمر به هذه الأمة ولسنا معنيين أن نصرح بما يعجب الغير ونركز جهودنا فيما ذكرته سابقاً لمنفعة شعوبنا".

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في مقابلة مطولة مع مجلة "ذي أتلانتك"، إنه "يعترف بحق اليهود في وطن قومي في إسرائيل".

وتحدث عن "إسرائيل" قائلا: "إسرائيل لديها اقتصاد قوي مقارنة مع حجمها، وهو اقتصاد متطور، بالطبع هناك الكثير من المصالح التي نشترك فيها مع "إسرائيل"، ولو حدث سلام فستكون هناك مصالح كثيرة بين "إسرائيل" ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول مثل مصر والأردن".