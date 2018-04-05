تعليمات هامة للمزارعين غداً في المناطق الشرقية

أهابت وزارة الزراعة في غزة، بكافة المزارعين في المناطق الشرقية للحدود على قطاع غزة، بضرورة التواجد قرب المزارع وري المحاصيل بصورة عاجلة خلال الأسبوع الحالي.

وطالبت الإدارة العامة للإرشاد في الوزارة، في بيان وزعته العلاقات العامة والاعلام مساء الخميس، كافة المزارعين في المناطق الشرقية للحدود على قطاع غزة، بضرورة التواجد قرب المزارع وري المحاصيل بصورة عاجلة، وأشارت الى أنه في حال تلوث المحاصيل برماد الكاوشوك يجب رش المحاصيل عبر شبكات الري بالرش قدر المستطاع مع محاولة تصريف المياه لخارج الحقول قدر ما أمكن.

وقالت: "نأمل من مزارعي الخضار والمحاصيل الورقية بالمناطق الشرقية جمع محصولهم المقرر لليومين التاليين أو للأيام الثلاث القادمة خشية تلوثها بالرماد، لكي يتمكنوا من تسويقها بدلا عن فقدانها.

كما دعت مزارعي المحاصيل الحقلية والمحاصيل المغطاة إلى حصاد شرائح بين القطع تمنع امتداد النيران في حال سقوط قذائف الاحتلال أو أي سبب آخر من الإطارات، كما تدعو المزارعين إلى إزالة الأغطية البلاستيكية عن المحاصيل المزروعة في الأنفاق الزراعية، كما دعت مربي الدواجن التواجد بالقرب من مزارعهم والتدخل في حدوث أي مشاكل طارئة، وان تطلب الأمر نقل دواجنهم من أماكن الأحداث الى الأماكن الآمنة.

كما أهابت بمربي النحل أن يقوموا بنقل خلاياهم ونقلها إلى أماكن آمنة ومنعها من الرعي غداً وبعد غد خشية تسممها وحرقها في حال إحراق الإطارات "الكوشوك".

ودعت وزارة الزراعة كافة الجماهير المشاركة في مسيرات العودة للحفاظ على أراضي المواطنين الزراعية، وعدم الدوس على المزروعات الموجودة هناك، وتقليل الضرر الواقع عليهم

وتتعرض الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية لخسائر في ظل الاجتياحات (الإسرائيلية) والحروب، كما أن المزروعات تتعرض للتلف والحرق جراء رش طائرات الاحتلال مبيدات عليها.