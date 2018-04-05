20 قتيلاً بحادث تصادم في صعيد مصر

لقي 20 شخصا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) وعربة نقل ثقيل على طريق سوهاج-أسيوط الصحراوي الشرقي.

وأوضح محافظ سوهاج، أيمن عبدالمنعم، أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث، جرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.