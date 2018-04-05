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20 قتيلاً بحادث تصادم في صعيد مصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:41 - 05 ابريل 2018
تصادم تصادم
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لقي 20 شخصا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) وعربة نقل ثقيل على طريق سوهاج-أسيوط الصحراوي الشرقي.

وأوضح محافظ سوهاج، أيمن عبدالمنعم، أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث، جرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

 

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