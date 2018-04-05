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دفع بوحدات جديدة على الحدود

الاحتلال "الإسرائيلي" يستنفر ويتأهب استعداداً لجمعة مسيرة العودة الثانية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:10 - 05 ابريل 2018
قناصة على حدود غزة قناصة على حدود غزة
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قال الناطق باسم جيش الاحتلال بأن قوات الاحتلال المتمركزة حول قطاع غزة اتمت استعداداتها لصد مسيرة العودة يوم غد الجمعة المقبلة والتي اطلق عليها الفلسطينيين جمعة تأبين الشهداء.

 وقد طالب الحاكم العسكري "الإسرائيلي" وفقا لموقع المستوطنين7 في رسالة خاصة بعث بها امس الاربعاء لمنظمة الصحة العالمية بالتدخل لإيقاف جمعة الكوشوك التي ينوي الشبان الفلسطينيين في قطاع غزة اشغال آلاف الإطارات المطاطية على شرقي القطاع على حد زعمه.

ومن جهة أخرى استعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإستنفار جميع وحداته , حيث أشارت صحيفة "يديعوت" إلى أن جنوداً من كتائب "جفعاتي" و"ناحال" و"غولاني" و"سلاح المدفعية" سيتم الدفع بهم لتعزيز القوات الموجودة على طوال الحدود.

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