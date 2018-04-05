ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

احتجاجًا على تمديد عزله... الأسير أيمن اطبيش يشرع بالإضراب

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:01 - 05 ابريل 2018
الأسير ايمن اطبيش الأسير ايمن اطبيش
مشاركة

شرع الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أيمن علي سليمان اطبيش (37 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل، في إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على تمديد عزله.

وأكدت المصادر أن الأسير اطبيش يعيش ظروفًا حياتية صعبة وسيئة للغاية داخل عزل سجن "رامون"، ومحروم من رؤية ذويه بعد تجديد المنع لمدة شهرين.

واعتبرت المصادر أن الاحتلال يصر على إبقائه في عزل سجن "رامون" بحجة أنه يشكل خطراً على دولة الاحتلال، واختلاطه بالأسرى سيضر بمصلحة إدارة السجون.

يشار إلى أن القيادي اطبيش اعتقل في الثاني من أغسطس عام 2016، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أي تهمة؛ وبحجة ما يسمى بالملف السري، وخاض سابقا معركة الأمعاء الخاوية وأمضى ما يزيد عن 13 عامًا في السجون.

وبذلك ينضم الاسير اطبيش الى 6 اسرى اخرين يخوضون الاضراب منذ مدد متفاوتة.

متعلقات