احتجاجًا على تمديد عزله... الأسير أيمن اطبيش يشرع بالإضراب

شرع الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أيمن علي سليمان اطبيش (37 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل، في إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على تمديد عزله.

وأكدت المصادر أن الأسير اطبيش يعيش ظروفًا حياتية صعبة وسيئة للغاية داخل عزل سجن "رامون"، ومحروم من رؤية ذويه بعد تجديد المنع لمدة شهرين.

واعتبرت المصادر أن الاحتلال يصر على إبقائه في عزل سجن "رامون" بحجة أنه يشكل خطراً على دولة الاحتلال، واختلاطه بالأسرى سيضر بمصلحة إدارة السجون.

يشار إلى أن القيادي اطبيش اعتقل في الثاني من أغسطس عام 2016، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أي تهمة؛ وبحجة ما يسمى بالملف السري، وخاض سابقا معركة الأمعاء الخاوية وأمضى ما يزيد عن 13 عامًا في السجون.

وبذلك ينضم الاسير اطبيش الى 6 اسرى اخرين يخوضون الاضراب منذ مدد متفاوتة.