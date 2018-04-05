في اليوم العالمي للطفل: 15طفلا شهيدا و1.467 داخل سجون الاحتلال

يصادف اليوم الخميس يوم الطفل العالمي ، مسجلاً 15 طفلا شهيدا، و1.467 داخل سجون الاحتلال خلال العام 2017.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صدر عنه بهذه المناسبة، إلى أنه استنادا إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، ارتقى 15 طفلا شهيدا خلال 2017، منهم طفل واحد في الفئة العمرية (9-12) سنة، وثلاثة أطفال في الفئة العمرية (13-15) سنة، و11 طفل في الفئة العمرية (16-17) سنة، وقد تم توثيق استشهاد 6 أطفال في شهري كانون ثاني وشباط للعام 2018.

واستندت في تقريرها حول عدد المعتقلين من الأطفال في سجون الاحتلال إلى البيانات الصادرة عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بالإشارة إلى اعتقال 6,742 فلسطينيا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2017، كان من بينهم 1,467 طفلاً (أقل من 18 عام)، حيث شكلوا ما نسبته 21.8% من مجموع المعتقلين، لا زال منهم نحو 350 طفلاً رهن الاعتقال محرومين من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم، علاوة على تعرضهم للانتهاكات اثناء الاعتقال.

وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير:

حوالي نصف السكان هم من الأطفال

بلغ عدد الأطفال في العمر أقل من 18 سنة 2,115,370 طفل في دولة فلسطين حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، منهم 1,083,720 ذكر و1,031,650 أنثى. حيث تشكل نسبة الأطفال في فلسطين 45.3% من السكان، بواقع 43.4% في الضفة الغربية و48.0% في قطاع غزة.

عدد الأطفال حسب الفئة العمرية والمنطقة والجنس 2017





حوالي 11 % من الاناث في الفئة العمرية 20-24 سنة تزوجن في سن الطفولة

أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 أن 10.8% من النساء في العمر 20-24 سنة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة؛ (8.5% في الضفة الغربية، و13.8% في قطاع غزة ).

أكثر من ربع السكان هم من طلبة المدارس

أظهرت البيانات الأولية للعام الدراسي 2017/2018 بأن عدد طلبة المدارس في فلسطين بلغ حوالي 1.254.000 طالب وطالبة، منهم 1.107.000 طالب وطالبة في المرحلة الأساسية، بواقع 50.4% ذكور مقابل 49.6% إناث، و147 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بواقع 43.7% للذكور، مقابل 56.3% للإناث.

في حين بلغ عدد الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال في العام الدراسي 2016/2017 في فلسطين حوالي 146.8 ألف طفل وطفلة، منهم 51.1% ذكور، مقابل 48.9% إناث.

معدلات التسرب بين الذكور أعلى منها بين الاناث

بلغت نسبة التسرب في المرحلة الأساسية في العام الدراسي 2015/2016 حوالي 1.2% بين الذكور مقابل 0.7% بين الإناث، وفي المرحلة الثانوية بلغت هذه النسبة 1.3% بين الذكور مقابل 1.1% بين الإناث.

الأطفال الذكور المنخرطين في العمل أعلى من الإناث

حوالي 3.4% نسبة الأطفال العاملين سواء بأجر أو بدون أجر في فلسطين من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية (10-17) سنة خلال 2017، وذلك بواقع 4.6% في الضفة الغربية، و1.7% في قطاع غزة (6.6% أطفال ذكور مقارنة بـ 0.1% من الأطفال إناث).

كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس ويعملون 1.2% بواقع 1.6% في الضفة الغربية، و0.7% في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة 2.4% للذكور، مقابل 0.1% للإناث خلال العام 2017.

الاسباب الخلقية (الوراثية) هي الأكثر سبباً للإعاقات بين الأطفال

أشارت بيانات التعداد العام 2017، إلى أن 0.9% من الاطفال لديهم على الأقل أحد أشكال الاعاقة (0.7% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة)، بواقع 1.1% من الاطفال الذكور، مقابل 0.8% من الطفلات الاناث.

أما عن السبب الرئيسي لحدوث الاعاقة بين الأطفال، شكلت الأسباب الخلقية (الوراثية) 45.5% من بين أسباب الإعاقة بين الأطفال؛ بواقع (43.5% للذكور، و48.3% للإناث)، تليها الأسباب المتعلقة بالحمل والولادة بنسبة 23.3% بواقع (22.8% ذكور، و24.1% إناث)، والأسباب المرضية بنسبة 21.1% بواقع (22.2% ذكور، و19.6% إناث).

وحول نوع الإعاقة بين الاطفال ذوي الإعاقة، كانت إعاقة التواصل الاكثر انتشاراً بنسبة 25.3%، تلتها الحركة واستخدام الايدي بنسبة 25.1%، ومن ثم التذكر والتركيز بنسبة 19.7%، وأقلها السمع بنسبة 13.2% للعام 2017.