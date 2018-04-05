إصابة 3 صيادين بجراح متوسطة برصاص الاحتلال في بحر غزة

أعلنت وزار الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن إصابة ثلاثة صيادين بجراح متوسطة برصاص الاحتلال في بحر مدينة غزة.

وأوضحت لجان الصيادين، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الصيادين فأدت لإصابة الصياد محمد منير بكر بجراحٍ خطيرة، والصياديْن مهند ومنير عمر بكر بجراحٍ متوسطة.

وجاءت إصابة الصيادين بعيد الأنباء عن انتشال جثمان شهيد من المناطق الحدودية شرق غزة.

وأوضح أيمن السحباني مدير الإسعاف والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، في تصريحٍ خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن شهيداً مجهول الهوية وصل لهم وقد أصيب بطلق ناري من الحدود الشرقية لقطاع غزة.