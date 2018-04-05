ديوان الموظفين: تم إحداث تغيير جذري في قانون الخدمة المدنية

قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، إنه "تم إحداث تغيير جذري في قانون الخدمة المدنية، وهو في طور المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وتدعيمه بمدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أصبحت قصة نجاح تعمم على العالم .

جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدت امس الأربعاء، في جامعة بيرزيت بعنوان "إنجازات وتحديات تطوير الوظيفة العامة في فلسطين"، بحضور كل من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، ومدير عام الإشراف والتطوير في وزارة التربية والتعليم شاهيناز الفار.

وأضاف أن المؤتمر الدولي للإدارة العامة الذي انعقد بالشراكة مع الرابطة الدولية، لمدارس ومعاهد الإدارة العامة، تناول 9 محاور وما يزيد عن 240 بحث.وفق ما أورده موقع مفوضية إعلام حركة فتح

وقدم أبو زيد عرضا ملخصا عن مراحل تطور الإدارة العامة في دولة فلسطين، والآلية العصرية التي يتبعها الديوان للنهوض بالقطاع العام في مؤسسات دولة فلسطين .

وأردف، على مستوى التخطيط الوظيفي "تم إنجاز الخطة الاستراتيجية للسنوات من (2013-2015) واعتماد جداول تشكيلات الوظائف والذي بدوره ساهم في التخطيط الدقيق لاحتياجات الدوائر الحكومية من الموارد البشرية سواء في التعيين أو الترقيات، وإنجاز بطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوظائف في الدولة"، مشيرا الى إنجاز الخطة الاستراتيجية الوطنية للتدريب لقطاع الخدمة المدنية للأعوام 2018-2022 والتي تعتبر الأولى في المنطقة العربية.

وتابع، "عمل الديوان على الاستفادة من التقدم التكنولوجي، وحقق قفزات نوعية في هذا المجال، أبرزها تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف الحكومية، ما يعزز الشفافية والنزاهة في تقلد الوظائف العامة.