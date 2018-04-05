ابن سلمان: حماس وحزب الله خطراً على السعودية

صنف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حركة حماس كتنظيم يشكل خطر على المملكة العربية السعودية.

وأضاف ابن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك" إن المملكة لها خطوط حمراء، متابعاً "أما الخط الثالث فهو الأمن القومي، فنحن في منطقة ليست محاطة بكندا والمكسيك والمحيط الأطلسي والهادئ، فلدينا تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وحركة حماس وحزب الله والنظام الإيراني وحتى قراصنة".

وتابع "أي شيء يمس الأمن القومي لا يمكننا المخاطرة به في السعودية، ولا نريد أن يحدث في السعودية ما حدث في العراق، مشيراً إلى أن الناس في السعودية يتمتعون بالحرية في عمل ما يريدون، فلا نقوم بحجب (تويتر) أو الدخول لمنابر التواصل الاجتماعي، (فيسبوك) و(سنابتشات)، وأي منبر آخر، وكلها مفتوحة أمام السعوديين، ولدينا أعلى نسبة في العالم لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إيران يمنعون وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في دول أخرى، والسعوديون أحرار للدخول إلى أي منها حول العالم".