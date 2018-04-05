طاقم طبى بمجمع ناصر ينقذ حياة خمسينى بالمنظار بعد انفجار "الاثنا عشر"

نجح فريق طبى برئاسة د.أيمن أبو عبيد استشاري الجراحة العامة بمجمع ناصر الطبي في انقاذ حياة مريض خمسيني بعد حدوث انفجار لديه في الاثنا عشر.

واوضح د. أبو عبيد أن المريض كان يعانى على مدار يومين ماضيين من ألام فى البطن و قىء مستمر ,و بعد اجراء الفحوصات المخبرية و صور الاشعة و الفحص الاكلينيكى تبين وجود قرحة مزمنة فى الامعاء أدت الى انفجار الاثنا عشر بشكل مفاجىء .

وأضاف: "تم ادخال المريض بشكل عاجل لإجراء عملية له عن طريق المنظار الجراحى حيث تم اصلاح الانفجار داخل الاثنا عشر و عمل رقعة له , حيث استمرت على مدار ساعة و نصف.

و بعد المتابعة و العلاج تمكن المريض من استعادة العلامات الحيوية و اختفت جميع الالام و الاعراض التى كان يعانى منها قبل العملية.

و اعتبر د.أبو عبيد أن هذه العملية من العمليات الصعبة و تحتاج لمهارة عالية لاجرائها على مستوى قطاع غزة.