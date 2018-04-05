250 متطرفاً يهودياً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة

شهد محيط المسجد الاقصى المبارك صباح اليوم، أكبر حملة اقتحام منذ بداية عيد الفصح اليهودي، حيث بلغ عدد المقتحمين من المتطرفين اليمينيين حوالي 250 مستوطنا دخلوا الى ساحات المسجد في غضون نصف ساعة فقط.

وتقوم قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية بتأمين الحراسة لهم في اليوم الاخير من حملة الاقتحامات للمسجد الاقصى والزيارات المكثفة لحائط البراق.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والاعلام في دائرة أوقاف القدس، بأن مجموعات المتطرفين التي اقتحمت المسجد الاقصى المبارك تزامنا مع عيد الفصح اليهودي منذ يوم الاحد الماضي في الفترة الصباحية والمسائية كانت على النحو التالي:

"الاحد ( 347)، الاثنين (386) ، الثلاثاء (456) الاربعاء (546)، حيث بلغ العدد الكل لاقتحامات المتطرفين اليهود خلال الاسبوع الحالي (1731 متطرفا) ومع نهاية الاقتحامات المقررة اليوم يتوقع ان يزيد العدد الى اكثر من 2000".

ومع توجه الاسرائيليين بعد ظهر اليوم الى منازلهم وتعطيل كافة المؤسسات استعدادا لليوم الاخير من عيدهم الذي يصادف غدا الجمعة ويمتد الى مساء السبت القادم، وهو العطلة الرسمية، يتوقع ان ترفع الشرطة الاسرائيلية في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، الحواجز التي فرضتها في مداخل المدينة وفي محيط المسجد الاقصى والبلدة القديمة، في حين يستمر الاغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة حتى صباح الاحد المقبل.