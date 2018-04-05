مواجهات واعتقالات عقب اقتحام المستوطنين قبر يوسف في نابلس

اقتحم مئات المستوطنين فجر الخميس مدينة نابلس بالضفة المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم التلمودية والاحتفال بعيد الفصح اليهودي، فيما اعتقلت ثلاثة شبان من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من عشر آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية قبيل منتصف الليل، وانتشرت في محيط قبر يوسف، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المنطقة.

وأضاف الشهود أن مئات الشبان تصدوا لقوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة، وأحرقوا الإطارات المطاطية لعرقلة تقدم آليات الاحتلال وحافلات المستوطنين.

وتركزت المواجهات في شارع عمان وعند مدخل مخيم بلاطة الشمالي، وأطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان خلال اقتحامها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة لتأمين الحماية لمئات المستوطنين أثناء اقتحامهم لقبر يوسف، داهمت أحد المنازل بالقرب من القبر في منطقة بلاطة البلد، وفتشته، واعتقلت الأشقاء مسعود وماجد ونضال الأسمر.