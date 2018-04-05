أجواء مغبرة وارتفاع على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية ودافئة نسبياً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة تنبأت بأن يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل توقعت بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.