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كشف بأسماء طلبة الأونروا المكرمين بمنحة 100 شيقل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:21 - 04 ابريل 2018
طلاب مدارس طلاب مدارس
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إليكم كشف بأسماء جميع الطلبة في مدارس الأونروا والذين منحتهم اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين هدية 100 شيقل، للأوائل من الصف الخامس وحتى التاسع، تشجيعاً لهم.


اسماء الطلبة الفائزين

 

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