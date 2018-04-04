الأمن الداخلي يصدر تعليمات للمشاركين في مسيرة العودة .. فيما هي؟

أصدر جهاز الأمن الداخلي في غزة تعليمات للمواطنين المشاركين في مسيرة العودة، والتي تعد خياراً وطنياً التف حولها الكل الفلسطيني.

وحث الأمن الداخلي المشاركين على الحفاظ على سلمية الفعاليات وتجنب الاحتكاك مع قوات العدو الصهيوني، والتعاون مع تعليمات منظمي الفعاليات، إضافة إلى تجنب ارتداء لملابس المميزة، وضرورة تمويه ملامح الوجه قدر المستطاع، وتجنب التصوير واستخدام الجوالات الحديثة.

يشار إلى أن مسيرة العودة الكبرى السلمية تعرضت يوم الجمعة الماضية الى انتهاكات كبيرة من قوات الاحتلال، التي استهدفت المشاركين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ما أدى لاستشهاد 19 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

ويعتزم الشبان يوم الجمعة على اشعال الاطارات على طول الحدود الشرقية للقطاع في جمعة أطلقوا عليها (جمعة_الكوشوك). في إشارة إلى إطارات السيارات.