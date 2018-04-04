قافلة مساعدات طبية اندونيسية عاجلة إلى غزة

أطلقت جمعية "غزي دستك" الإندونيسيّة مشروع " قافلة طبية عاجلة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة" والذي تموله مؤسسة KNRP الإندونيسية وتنفذه وتشرف عليه جمعية "غزي دستك" في قطاع غزة، حيث سيتمّ استخدام هذه الأدوية والمستلزمات في معالجة الجرحى والمرضى في المستشفيات الفلسطينيّة في القطاع.

وقالت الجمعية في بيانٍ صدرَ اليوم:" أنّ هذه الاستجابة العاجلة من الشعب الإندونيسي الشقيق ومؤسسة KNRP تأتي في ظل تعرّض أكثر من 1500 مواطن فلسطيني للإصابة نتيجة الأحداث الأخيرة التي يعيشها قطاع غزة، وفي ظل النّقص الكبير في الأدوية الأساسيّة والذي وصلت نسبته إلى 36%، بالإضافة إلى النّقص الحاد في المستلزمات الطبية والذي وصلت نسبته إلى 45% وفقًا لآخر الإحصائيات.

وتقدمت جمعية "غزي دستك" بجزيل الشّكر والعرفان لمؤسسة KNRP وللشّعب الإندونيسي الشّقيق؛ لمساندته العاجلة للشّعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة في ظلّ ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها القطاع نتيجة الحصار الخانق المستمر لعامه الثاني عشر على التّوالي، مطالبةً الشّعب الإندونيسي بالاستمرار في دعم وتمكين الشّعب الفلسطيني من خلال التّبرع للمشاريع الخيرية والإنسانية والتي يحتاجها قطاع غزة وأهله عبر مؤسساته الخيرية العاملة في إندونيسيا.