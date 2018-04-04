الشاباك يرسل رسالة تهديد لحماس عبر اللواء المصري عباس كامل

قالت الإذاعة "الإسرائيلية" الرسمية الأربعاء، إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بالوكالة اللواء عباس كامل، التقى الثلاثاء رئيس جهاز الشاباك "الإسرائيلي" نداف أرغمان في مدينة تل أبيب.

وأشارت الإذاعة إلى أن أرغمان نقل عبر المسؤول المصري رسالة إلى حركة حماس، حذّرها فيها مما أسماه "المساس بالجدار الأمني (السياج الفاصل بين غزة وفلسطين المحتلة عام 48) واستمرار الاستفزازات"، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول "الإسرائيلي" فإن "القوات الاسرائيلية لن تتسامح مطلقا مع أي محاولات للاقتراب من السياج والإضرار به"، في لهجة تهديد تضاف إلى المواقف التي أعلنها قادة الاحتلال ضد مسيرات العودة.

ويأتي اللقاء بين أرغمان وكامل بعد ساعات من لقاء الأخير برئيس السلطة محمود عباس في رام الله حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الجمعة الماضية إلى 19 شهيدا، بعد استهداف المشاركين في مسيرات العودة التي انطلقت الجمعة الماضية في غزة وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر المقبل.