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"إسرائيل" تناشد الصحة العالمية بوقف (جمعة_الكوشوك)

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:22 - 04 ابريل 2018
شبان يجمعون الكوشوك تمهيدا لاشعالها الجمعة القادمة شبان يجمعون الكوشوك تمهيدا لاشعالها الجمعة القادمة
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طالب الحاكم العسكري الإسرائيلي في رسالة خاصة لمنظمة الصحة العالمية بالتدخل لإيقاف جمعة الكوشوك التي ينوي الشبان الفلسطينيين في قطاع غزة اشغال آلاف الإطارات المطاطية على شرقي القطاع.

وقال الحاكم العسكري في رسالته "أن الإطارات المطاطية ستؤدي لتلويث البيئة  وستضر الصحة، ولذلك على منظمة الصحة العالمية التدخل لوقف حرق تلك الإطارات.

وأعلن شبان عن حملة (جمعة_الكوشوك) على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الثانية لمسيرة العودة الكبرى، وذلك في إطار التأكيد على التمسك بالحقوق الفلسطينية في وجه السياسيات الاسرائيلية، ورداً على جرائم الاحتلال بحق الآلاف الجمعة الماضية بعد استهدف جنود الاحتلال لنحو 19 مواطناً استشهدوا بنيرانه، وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

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