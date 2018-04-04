الصحة بغزة تناشد مؤسسات دولية دعم كوادرها بجراحين مختصين

أطلقت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء مناشدة عاجلة دعت فيها المؤسسات الدولية لدعم كوادرها بجراحين من عدة تخصصات.

وقال أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة اليوم الأربعاء إنه "نظرا للأعداد الكبيرة من المصابين التي تقدر بالمئات فان وزارة الصحة بحاجة إلى جراحين من عدة تخصصات لا سيما: أوعية دموية، وعظام ، وطب طوارئ متخصصين".

وأوضح أن هذه المناشدة تأتي في ضوء الاحتياجات الماسة لكوادر طبية متخصصة في ظل استهداف قوات الاحتلال للأطراف العلوية والسفلية لمئات المواطنين الفلسطينيين، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة السلمية.

ومن جهته أكد اشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في حديثه أن مئات الإصابات البليغة والحرجة نتجت عن مسيرة العودة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وقال: "إن هكذا عدد من الإصابات يربك أي منظومة صحية، إلا أن الطواقم الطبية في قطاع غزة تصدرت المشهد من جديد واستطاعت من خلال خطتها المجهزة لإدارة الحالات أن تستوعب هذا العدد الكبير في اقل من 5 ساعات وتعاملت بكل اقتدار مع كافة تصنيفات الإصابات". بحسب وكالة "قدس برس".

واستشهد 19 فلسطينيا وأصيب قرابة 1500 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في "مسيرة العودة" السلمية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي قرب الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948، إحياءً للذكرى السنوية الـ 42 لـ "يوم الأرض".