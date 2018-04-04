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روحاني يختتم زيارته الرسمية إلى أنقرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:56 - 04 ابريل 2018
روحاني روحاني
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غادر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الأراضي التركية بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أنقرة والتي استمرت يومين.

وذكرت وكالة الأناضول، أن طائرة روحاني غادرت مطار "أسن بوغا" الدولي بأنقرة، في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان في وداع روحاني، والوفد المرافق له، وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، والسفير الإيراني لدى أنقرة، محمد إبراهيم طاهريان فرد، وغيرهم من المسؤولين.

وأمس، وصل روحاني العاصمة التركية في زيارة رسمية، عقد خلالها لقاءين منفصلين مع نظيريه، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، كما شارك معهما في القمة الثلاثية حول سوريا اليوم الاربعاء.

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