الجامعة الاسلامية توقع اتفاقية تفاهم مع "بيكتا"

جرى في الجامعة الإسلامية توقيع اتفاقية تعاون وتفاهم بين كلية تكنولوجيا المعلومات والنقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيكتا"، بهدف تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين، وتعزيز سبل التعاون، وتبادل المعرفة، ورفع المستوى المهني والعلمي لطلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يلبي الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل، ونشر الوعي المعلوماتي وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات لخدمة الأهداف التنموية والتطويرية الفلسطينية وفق السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.

ووقع الاتفاقية عن كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور ربحي بركة- عميد الكلية، وعن النقابة الفلسطينية "بيكتا" النقيب علاء الشرفا- رئيس مجلس إدارة النقابة، بحضور لفيف من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية للكلية، وأعضاء النقابة الفلسطينية "بيكتا".

بنود الاتفاقية

ووفقاً لما تقتضي بنود الاتفاقية، اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودعم البحث العلمي المبني على تعزيز نشر تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الصناعة المختلفة، فضلاً عن دعم وتطوير المناهج الأكاديمية، من خلال المشاركة في وضع اقتراحات لتطوير البرامج والمناهج الجامعية لطرح تخصصات ومساقات جديدة ومعتمدة دولياً، تتناسب مع سوق العمل بشكل دوري، ومشاركة النقابة الفلسطينية "بيكتا" في الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي تعقدها الجامعة الإسلامية التي تعمل على توفير ما يلزم للأنشطة، والمساهمة في التنسيق بين قطاعات الصناعة المختلفة لتطوير كلية تكنولوجيا المعلومات.

ويلتزم الطرفان بتطوير مشاريع التخرج، حيث تقوم النقابة الفلسطينية "بيكتا" بتزويد الجامعة الإسلامية بشكل دوري بقاعدة بيانات لأفكار مشاريع تخرج، وتلتزم الجامعة الإسلامية بتبنيها، بالإضافة إلى التدريب العملي الميداني للطلاب والخريجين حيث يكون على عاتق النقابة الفلسطينية "بيكتا" بتزويد الطرف الثاني بقاعدة بيانات تشتمل على فرص التدريب الميداني المتوفرة لدى المؤسسات والشركات في قطاع غزة، ويكون على عاتق الجامعة الإسلامية بتزويد النقابة الفلسطينية "بيكتا" بأعداد وبيانات الطلاب الذين يحتاجون لتدريب عملي ميداني بشكل دوري.