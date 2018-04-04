صيدم يعلن إنجاز مناهج الصف الثاني عشر واستكمال جميع مقررات المنهاج الوطني

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن لجنة المناهج في الوزارة أنجزت المقررات الدراسية الجديدة الخاصة بالصف الثاني عشر بفروعه المختلفة، معتبراً أن إنجاز هذه المقررات في توقيت مبكر من شأنه إشعار الطلبة وذويهم بالطمأنينة.

وأعرب صيدم، في بيان صحفي، عن تقديره وشكره للجنة ومركز المناهج والمؤلفين والخبراء وفرق التصميم والإخراج التي بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إنجاز هذه المقررات بالزمن المحدد.

وأشار إلى أن الوزارة بذلك تكون قد استكملت تطوير كتب المنهاج الفلسطيني لكافة الصفوف، إضافةً لإطلاقها أول دليل مناهجي موحد لرياض الأطفال.