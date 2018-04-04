برشلونة يكرم “البرغوث” قبل مواجهة روما

سيحظى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتكريم من طرف فريقه الإسباني برشلونة قبل مباراة روما، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأعلن نادي برشلونة على موقعه الرسمي أنه سيكرم ميسي بمناسبة وصوله إلى 100 هدف في أمجد الكؤوس الأوروبية.



وأكد النادي الكتالوني، أنه تلقى موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تنظيم هذا التكريم الذي سيحضره كارليس بويول الذي كان قائدا لبرشلونة، عندما سجل ميسي أول أهدافه معه في دوري الأبطال، ضد باناثينايكوس اليوناني عام 2005.



يشار إلى أن برشلونة يلتقي مساء اليوم الأربعاء مع روما الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب الكامب نو ببرشلونة.