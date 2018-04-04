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نواب بالبرلمان التشيلي يطالبون بتحرك دبلوماسي ضد الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:07 - 04 ابريل 2018
البرلمان التشيلي البرلمان التشيلي
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وقع خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ و23 نائبًا في البرلمان التشيلي من ضمنهم تشيليان من أصل فلسطيني، على رسالة عاجلة تطالب الحكومة التشيلية لضرورة التحرك ديبلوماسيا مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتطالب الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية.

كما تطالب الرسالة الأمم المتحدة بإيجاد ألية ملزمة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي وضمان عدم تهرب "اسرائيل" من القانون الدولي والقرارات الأممية العديدة التي اتخذتها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

واستقبل وزير الخارجية التشيلي روبرتو أمبويرو في مقر الوزارة في العاصمة سانتياغو، أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الموقعين على الرسالة، ووفد من الفيدرالية الفلسطينية والنادي الفلسطيني.

واستعرض الوفد أمام الوزير، الجرائم التي ترتكبها "اسرائيل" بحق المدنيين العُزل في قطاع غزة خلال مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي بمناسبة ذكرى يوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون في الثلاثين من مارس في كل عام، الأمر الذي أدى لارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء المدنيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يقف عاجزًا عن لجم هذه الجرائم.

وطالب الفود البرلماني وممثلو الجالية الفلسطينية العريقة في تشيلي، وزير الخارجية والحكومة التشيلية بعدم الاكتفاء بإدانة ما تقوم به حكومة "اسرائيل" ضد المدنيين العُزل في الأراضي الفلسطينية، بل التحرك على كافة المستويات مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

ودعوه لإلزام "اسرائيل" باحترام القرارات الدولية التي تلزمها بوقف اعتداءاتها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني التواق للحرية والخلاص من الاحتلال واقامة دولته المستقلة أسوة بباقي شعوب العالم.

 

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