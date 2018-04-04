النخالة وهنية يشددان على دعم واسناد مسيرات العودة وكسر الحصار

تلقى نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ا. زياد النخالة اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وجرى خلاله بحث الوضع الفلسطيني والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وما يجب على الحركتين فعله باعتبارهما رأس حربة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يتهدد المنطقة العربية والاسلامية.

وشدد القائدان على ضرورة تحشيد الطاقات في دعم وإسناد مسيرات العودة وكسر الحصار التي ينخرط فيها الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه وتياراته.

وأكدا على التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك حول كافة المستجدات والمشاركة الجادة مع كل القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية والأهلية لضمان استمرار مسيرات العودة وصولا لذكرى النكبة في 15 أيار القادم لتشكل بداية مرحلة جديدة من الكفاح الوطني لتحقيق العودة التي لا يقبل الشعب الفلسطيني بديلا عنها.