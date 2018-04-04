هروب 5 فيلة يثير الرعب في إسبانيا

هربت خمسة فيلة من السيارة التي كانت تقلها إثر تعرضها لحادث تصادم، مجبرة السلطات في إسبانيا على إغلاق طريق سريع.

وأعلنت الشرطة المحلية أن أحد الفيلة توفي متأثرا بجراح أصيب بها في الحادث، كما أصيب فيلان آخران.

ولجأت الشرطة لاستخدام رافعة خاصة لإبعاد الفيلة المصابة عن الطريق السريع، ولم يتعرض سائق الشاحنة التابعة للسيرك والتي كانت تقل الفيلة لأية إصابات.

وأعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان مجلس المدينة قد نشر مقطع فيديو للفيلة الأربعة الباقية وهم في مجمع خاص، حيث تتولى السلطات المحلية رعايتهم.