رونالدو يحذر ريال مدريد من هذا النادي

حذر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، إدارة ناديه من سعي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط النادي الملكي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، يرغب "الشياطين الحمر" في ضم اللاعب الشاب ماركو أسينسيو.

وزعمت الصحيفة أن يونايتد مستعد لتقديم عرض بقيمة 200 مليون يورو لضم الإسباني الشاب خلال الصيف المقبل.

ويسعى الثنائي تشيلسي وباريس سان جيرمان للتعاقد مع أسينسيو، ما ينذر بمنافسة شرسة على الظفر باللاعب.

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 عاما خاض مع ريال مدريد 40 مباراة هذا الموسم، محرزا عشرة أهداف.