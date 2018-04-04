ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

رونالدو يحذر ريال مدريد من هذا النادي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:12 - 04 ابريل 2018
مشاركة

حذر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، إدارة ناديه من سعي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط النادي الملكي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، يرغب "الشياطين الحمر" في ضم اللاعب الشاب ماركو أسينسيو.

وزعمت الصحيفة أن يونايتد مستعد لتقديم عرض بقيمة 200 مليون يورو لضم الإسباني الشاب خلال الصيف المقبل.

ويسعى الثنائي تشيلسي وباريس سان جيرمان للتعاقد مع أسينسيو، ما ينذر بمنافسة شرسة على الظفر باللاعب.

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 عاما خاض مع ريال مدريد 40 مباراة هذا الموسم، محرزا عشرة أهداف.

 

متعلقات