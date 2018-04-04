أبو مرزوق: واهم من يقدم التنازلات لأمريكا والاحتلال

أكَّد القيادي في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أنه واهم من يعتقد قدرته كسب الامريكيين والاحتلال (الإسرائيلي) بعبارات ملتبسة أو تنازلات.

وقال ابو مرزوق في تصريحات عبر صفحته على تويتر، "واهم من يعتقد أنه يكسب الأميركيين والصهاينة الغاصبين بعبارات ملتبسة او بتنازلات يحسبونها هينه، إبتغاء مرضاتهم وكسبهم او تحييدهم هم واهمون".

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن الحركة "لن تلتفت إلى كل محاولات إشغالها بعيداً عن الهدف الاستراتيجي للعمل الوطني ولن تنجر إلى سجالات إعلامية تهدف إلى إضعاف حالة التحدي الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه وسيبقى الهم الأكبر مقاومة العدو وإفشال مخططاته والانشغال بما يوحد الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه."

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد صرّح في حديث مع مجلّة "ذي أتلانتيك" الأميركية قائلاً إن بلاده لديها الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل، وإن الشعب اليهودي له الحق في إقامة دولة مجاورة للدولة الفلسطينية.