إصابتان برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

أصيب شابان، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.

وأفادت المصادر الإعلامية بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في قدميهما خلال مواجهات اندلعت في منطقة دوار ملكة الحدودي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بين مجموعة من الشبان الذين اقتربوا من السياج الفاصل وقوات الاحتلال المتمركزة شرق المدينة.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى الشفاء غرب المدينة، أن جريحين أصيبا بقدميهما بالرصاص الحي ويتلقيان العلاج في المستشفى.

وأكدت المصادر الإعلامية، أن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين في المنطقة الحدودية شرق المدينة، بالرصاص وقنابل الغاز، فيما نجا عدد من الصحفيين من الإصابة برصاص الاحتلال العشوائي.

يذكر أن الاحتجاجات والتظاهرات في المناطق الحدودية تتواصل لليوم السادس على التوالي في إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.

واستشهد أمس، الشاب أحمد عمر عرفة (25 عاما)، برصاص الاحتلال، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في غزة منذ الجمعة الماضية إلى17 شهيدا، وإصابة أكثر من ألف آخرين.